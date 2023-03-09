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Алимбекова-Смольская лидирует в общем зачёте Кубка Содружества, Сливко вышла на 2-е место

Алимбекова-Смольская лидирует в общем зачёте Кубка Содружества, Сливко вышла на 2-е место
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Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская продолжает лидировать в общем зачёте Кубка Содружества — 2022/2023 после четвёртого места в спринте на заключительном, шестом этапе соревнований. Россиянка Виктория Сливко после серебра в этой гонке поднялась на второе место рейтинга.

Биатлон. Кубок Содружества. Женщины. Общий зачёт после 15 гонок из 17

1. Динара Алимбекова-Смольская (Беларусь) – 1551 балл.
2. Виктория Сливко (Россия) – 1492.
3. Ирина Казакевич (Россия) – 1474.
4. Тамара Дербушева (Россия) – 1468.
5. Наталья Гербулова (Россия) – 1455.
6. Екатерина Носкова (Россия) – 1451.
7. Елизавета Каплина (Россия) – 1380.
8. Анастасия Шевченко (Россия) – 1281.
9. Лариса Куклина (Россия) – 1199...
13. Анастасия Гореева (Россия) – 985.

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