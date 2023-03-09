Алимбекова-Смольская лидирует в общем зачёте Кубка Содружества, Сливко вышла на 2-е место

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская продолжает лидировать в общем зачёте Кубка Содружества — 2022/2023 после четвёртого места в спринте на заключительном, шестом этапе соревнований. Россиянка Виктория Сливко после серебра в этой гонке поднялась на второе место рейтинга.

Биатлон. Кубок Содружества. Женщины. Общий зачёт после 15 гонок из 17

1. Динара Алимбекова-Смольская (Беларусь) – 1551 балл.

2. Виктория Сливко (Россия) – 1492.

3. Ирина Казакевич (Россия) – 1474.

4. Тамара Дербушева (Россия) – 1468.

5. Наталья Гербулова (Россия) – 1455.

6. Екатерина Носкова (Россия) – 1451.

7. Елизавета Каплина (Россия) – 1380.

8. Анастасия Шевченко (Россия) – 1281.

9. Лариса Куклина (Россия) – 1199...

13. Анастасия Гореева (Россия) – 985.