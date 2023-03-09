Алимбекова-Смольская лидирует в общем зачёте Кубка Содружества, Сливко вышла на 2-е место

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская продолжает лидировать в общем зачёте Кубка Содружества — 2022/2023 после четвёртого места в спринте на заключительном, шестом этапе соревнований. Россиянка Виктория Сливко после серебра в этой гонке поднялась на второе место рейтинга.
Биатлон. Кубок Содружества. Женщины. Общий зачёт после 15 гонок из 17
1. Динара Алимбекова-Смольская (Беларусь) – 1551 балл.
2. Виктория Сливко (Россия) – 1492.
3. Ирина Казакевич (Россия) – 1474.
4. Тамара Дербушева (Россия) – 1468.
5. Наталья Гербулова (Россия) – 1455.
6. Екатерина Носкова (Россия) – 1451.
7. Елизавета Каплина (Россия) – 1380.
8. Анастасия Шевченко (Россия) – 1281.
9. Лариса Куклина (Россия) – 1199...
13. Анастасия Гореева (Россия) – 985.
- 9 марта 2023
-
19:50
-
18:34
-
18:25
-
17:44
-
17:29
-
16:58
-
16:38
-
16:35
-
16:24
-
16:08
-
15:57
-
15:50
-
15:35
-
13:48
-
13:32
-
13:23
-
13:16
-
13:08
-
12:44
-
12:15
-
11:57
-
10:40
-
10:30
-
10:13
-
10:02
-
09:44
-
09:34
-
09:15
- 8 марта 2023
-
23:16
-
22:16
-
21:17
-
21:03
-
20:35
-
17:42
-
15:14