Кристиансен стал победителем Кубка мира в зачёте индивидуальных гонок, обойдя Йоханнеса Бё
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Олимпийский чемпион 2022 года, трёхкратный чемпион мира в эстафетах, норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен стал обладателем «Малого хрустального глобуса» в сезоне-2022/2023 по программе индивидуальных гонок.
Биатлон. Кубок мира. Зачёт индивидуальных гонок. Мужчины
1. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 171 балл.
2. Бенедикт Долль (Германия) – 151.
3. Мартин Понсилуома (Швеция) – 132.
4. Роман Рес (Германия) – 123…
7. Йоханнес Бё (Норвегия) – 119.
Ранее на восьмом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) Кристиансен завоевал бронзу в последней в этом сезоне индивидуальной гонке. Этот результат позволил Ветле обойти в рейтинге соотечественника Йоханнеса Бё, который пропустил старт из-за коронавируса.
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