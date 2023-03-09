Кристиансен стал победителем Кубка мира в зачёте индивидуальных гонок, обойдя Йоханнеса Бё

Олимпийский чемпион 2022 года, трёхкратный чемпион мира в эстафетах, норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен стал обладателем «Малого хрустального глобуса» в сезоне-2022/2023 по программе индивидуальных гонок.

Биатлон. Кубок мира. Зачёт индивидуальных гонок. Мужчины

1. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 171 балл.

2. Бенедикт Долль (Германия) – 151.

3. Мартин Понсилуома (Швеция) – 132.

4. Роман Рес (Германия) – 123…

7. Йоханнес Бё (Норвегия) – 119.

Ранее на восьмом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) Кристиансен завоевал бронзу в последней в этом сезоне индивидуальной гонке. Этот результат позволил Ветле обойти в рейтинге соотечественника Йоханнеса Бё, который пропустил старт из-за коронавируса.