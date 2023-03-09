Олимпийский чемпион 2022 года, трёхкратный чемпион мира в эстафетах, норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен впервые в карьере стал обладателем личного «Малого хрустального глобуса» на уровне Кубка мира.

В сезоне-2022/2023 30-летний Кристиансен стал лучшим в мире по программе индивидуальных гонок. В его активе седьмое, второе и третье места на этапах КМ, а также 10-е место на чемпионате мира — 2023, который прошёл в Оберхофе (Германия).

Биатлон. Кубок мира. Сезон-2022/2023 Зачёт индивидуальных гонок. Мужчины

1. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 171 балл.

2. Бенедикт Долль (Германия) – 151.

3. Мартин Понсилуома (Швеция) – 132.

4. Роман Рес (Германия) – 123…

7. Йоханнес Бё (Норвегия) – 119.