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Кристиансен впервые в карьере стал обладателем личного «Малого хрустального глобуса»

Кристиансен впервые в карьере стал обладателем личного «Малого хрустального глобуса»
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Олимпийский чемпион 2022 года, трёхкратный чемпион мира в эстафетах, норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен впервые в карьере стал обладателем личного «Малого хрустального глобуса» на уровне Кубка мира.

В сезоне-2022/2023 30-летний Кристиансен стал лучшим в мире по программе индивидуальных гонок. В его активе седьмое, второе и третье места на этапах КМ, а также 10-е место на чемпионате мира — 2023, который прошёл в Оберхофе (Германия).

Биатлон. Кубок мира. Сезон-2022/2023 Зачёт индивидуальных гонок. Мужчины

1. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 171 балл.
2. Бенедикт Долль (Германия) – 151.
3. Мартин Понсилуома (Швеция) – 132.
4. Роман Рес (Германия) – 123…
7. Йоханнес Бё (Норвегия) – 119.

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