Норвежцы 3-й сезон подряд выигрывают «Малый хрустальный глобус» по программе индивидуалок
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Норвежские биатлонисты третий сезон подряд выигрывают Кубок мира в зачёте индивидуальных гонок.
В текущем сезоне обладателем «Малого хрустального глобуса» по программе индивидуальных гонок стал норвежец Ветле Шоста Кристиансен. В его активе седьмое, второе и третье места на этапах КМ, а также 10-е место на чемпионате мира — 2023, который прошёл в Оберхофе (Германия).
Обладатели МХГ по программе индивидуальных гонок. Мужчины
Сезон-2020/2021 – Стурла Холм Легрейд (Норвегия).
Сезон-2021/2022 – Тарьей Бё (Норвегия).
Сезон 2022/2023 – Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия).
Отметим, что в сезоне-2019/2020 лучшим в мире по программе индивидуальных гонок был легендарный француз Мартен Фуркад.
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