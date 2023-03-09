Видеообзор победы Бенедикта Долля в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде

Чемпион мира 2017 года в спринте, представитель Германии Бенедикт Долль стал победителем индивидуальной гонки на восьмом этапе Кубка мира-2022/2023, который проходит в Эстерсунде (Швеция). Долль не допустил ни одного промаха на четырёх огневых рубежах.

«Чемпионат» рекомендует к просмотру видеообзор гонки:

Биатлон. Кубок мира, 8-й этап, Эстерсунд. Индивидуальная гонка, 20 км. Мужчины

1. Бенедикт Долль (Германия) — 48.43,4 (0 промахов).

2. Томмазо Джакомель (Италия) — отставание 1.09,1 (1).

3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +1.11,5 (1).

4. Филипп Наврат (Германия) +1.51,4 (2).

5. Роман Рес (Германия) +2.02,1 (1).

6. Эрик Перро (Франция) +2.07,8 (1).

Отметим, что из-за коронавируса гонку пропустил лидер Кубка мира (досрочный победитель), норвежец Йоханнес Бё.