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Бенедикт Долль поднялся на 2 позиции в общем зачёте Кубка мира после победы в Эстерсунде

Бенедикт Долль поднялся на 2 позиции в общем зачёте Кубка мира после победы в Эстерсунде
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Чемпион мира 2017 года в спринте, представитель Германии Бенедикт Долль стал победителем индивидуальной гонки на восьмом этапе Кубка мира — 2022/2023, который проходит в Эстерсунде (Швеция). Это позволило ему подняться с шестой строчки на четвёртую в общем зачёте Кубка мира.

Отметим, что лидер рейтинга (и досрочный победитель) пропустил гонку из-за коронавируса.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 1319 баллов.
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 920.
3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 742.
4. Бенедикт Долль (Германия) – 624.
5. Мартин Понсилуома (Швеция) – 601.
6. Тарьей Бё (Норвегия) – 598.
7. Роман Рес (Германия) – 555.
8. Йоханнес Дале (Норвегия) – 530.
9. Фабьен Клод (Франция) – 530.
10. Кентен Фийон Майе (Франция) – 510.

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