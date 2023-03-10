Бенедикт Долль поднялся на 2 позиции в общем зачёте Кубка мира после победы в Эстерсунде

Чемпион мира 2017 года в спринте, представитель Германии Бенедикт Долль стал победителем индивидуальной гонки на восьмом этапе Кубка мира — 2022/2023, который проходит в Эстерсунде (Швеция). Это позволило ему подняться с шестой строчки на четвёртую в общем зачёте Кубка мира.

Отметим, что лидер рейтинга (и досрочный победитель) пропустил гонку из-за коронавируса.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 1319 баллов.

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 920.

3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 742.

4. Бенедикт Долль (Германия) – 624.

5. Мартин Понсилуома (Швеция) – 601.

6. Тарьей Бё (Норвегия) – 598.

7. Роман Рес (Германия) – 555.

8. Йоханнес Дале (Норвегия) – 530.

9. Фабьен Клод (Франция) – 530.

10. Кентен Фийон Майе (Франция) – 510.