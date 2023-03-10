Долль — о победе в индивидуальной гонке: это немного напоминало тренировочный забег

Чемпион мира 2017 года в спринте, представитель Германии Бенедикт Долль прокомментировал свою победу в индивидуальной гонке на 20 км на восьмом этапе Кубка мира сезона-2022/2023 в Эстерсунде (Швеция).

«Это абсолютно идеальный результат для меня — четыре рубежа без промахов. Последний раз такое было в Кубке Германии, и это было много лет назад. Гонка немного напоминала тренировочный забег. Я практически всё время был в одиночестве на трассе и на стрельбище. Меня почти не шатало, поэтому я мог спокойно стрелять. Думаю, в отсутствии нескольких сильных соперников я хорошо воспользовался возможностью», — приводит слова Долля Sport1.de со ссылкой на ZDF.