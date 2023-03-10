«Не хватало кислорода». Жулия Симон объяснила промахи в индивидуальной гонке на Кубке мира

Двукратная чемпионка мира, французская биатлонистка Жулия Симон прокомментировала своё выступление в индивидуальной гонке на 15 км на восьмом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Спортсменка допустила два промаха на втором огневом рубеже и заняла четвёртое место в гонке.
«У меня были серьёзные проблемы с дыханием. На втором огневом рубеже мне не хватало кислорода, было трудно снизить частоту сердечных сокращений. Поэтому я была немного сфокусирована на этом и не могла показать идеальную стрельбу», — приводит слова Симон Le Dauphine Libere.
Биатлон. Кубок мира, восьмой этап. Индивидуальная гонка, 15 км. Женщины
1. Доротея Вирер (Италия) — 41.19,6 (0 промахов).
2. Лиза Виттоцци (Италия) — отставание 25,5 секунды (0).
3. Денизе Херрман-Вик (Германия) +1.38,8 (1).
4. Жулия Симон (Франция) +1.49,5 (2).
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