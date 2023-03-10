Эльвира Эберг рассказала о трудностях, с которыми столкнулась после болезни

Шведская биатлонистка Эльвира Эберг рассказала, с каким трудностями столкнулась после болезни.

«В Чехии сначала были проблемы только в спортивном аспекте, но потом возникли нехорошие ощущения в теле, и я забеспокоилась. Иногда я просто чувствую себя усталой и тяжёлой, но тогда мне казалось, что проблема была в чём-то ещё. По возвращении в Эстерсунд я решила обратиться к врачу и сдать кровь на анализы, чтобы выяснить, что со мной происходит. Я чувствовала, что это правильное решение. Но анализы не выявили ничего страшного, не было никакой опасности.

Конечно, с психологической точки зрения после болезни было тяжело. Я хочу бороться на самом высоком уровне, и прежде всего хочу, чтобы тело работало как надо. Когда этого не происходит, ты не знаешь, что делать. Нельзя улучшить форму за одну ночь. В такие моменты ты не знаешь, чего ожидать и сможешь ли ты вообще соревноваться. К счастью, я получила невероятную поддержку от команды», — приводит слова Эберг Expressen.

Напомним, из-за болезни Эберг пропустила ряд гонок на чемпионате мира — 2023 в Оберхофе (Германия).

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