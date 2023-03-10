Эльвира Эберг рассказала о трудностях, с которыми столкнулась после болезни

Шведская биатлонистка Эльвира Эберг рассказала, с каким трудностями столкнулась после болезни.
«В Чехии сначала были проблемы только в спортивном аспекте, но потом возникли нехорошие ощущения в теле, и я забеспокоилась. Иногда я просто чувствую себя усталой и тяжёлой, но тогда мне казалось, что проблема была в чём-то ещё. По возвращении в Эстерсунд я решила обратиться к врачу и сдать кровь на анализы, чтобы выяснить, что со мной происходит. Я чувствовала, что это правильное решение. Но анализы не выявили ничего страшного, не было никакой опасности.
Конечно, с психологической точки зрения после болезни было тяжело. Я хочу бороться на самом высоком уровне, и прежде всего хочу, чтобы тело работало как надо. Когда этого не происходит, ты не знаешь, что делать. Нельзя улучшить форму за одну ночь. В такие моменты ты не знаешь, чего ожидать и сможешь ли ты вообще соревноваться. К счастью, я получила невероятную поддержку от команды», — приводит слова Эберг Expressen.
Напомним, из-за болезни Эберг пропустила ряд гонок на чемпионате мира — 2023 в Оберхофе (Германия).
- 10 марта 2023
-
10:45
-
09:40
-
09:21
-
00:45
- 9 марта 2023
-
22:45
-
22:26
-
21:13
-
20:25
-
20:06
-
20:01
-
19:50
-
18:34
-
18:25
-
17:44
-
17:29
-
16:58
-
16:38
-
16:35
-
16:24
-
16:08
-
15:57
-
15:50
-
15:35
-
13:48
-
13:32
-
13:23
-
13:16
-
13:08
-
12:44
-
12:15
-
11:57
-
10:40
-
10:30
-
10:13
-
10:02