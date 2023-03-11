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Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
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Кубок мира по биатлону: во сколько женская эстафета, где смотреть

Кубок мира по биатлону: во сколько женская эстафета, где смотреть
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В Эстерсунде (Швеция) продолжается восьмой этап Кубка мира по биатлону сезона-2022/2023. Сегодня, 11 марта, состоится женская эстафета 4 х 6 км.

11 марта

16:00. Эстафета 4 х 6 км. Женщины

Указано московское время. Трансляция гонки будет доступна в Okko.

Лидером личного зачёта Кубка мира по биатлону сезона-2022/2023 у женщин является француженка Жулия Симон. Аналогичный зачёт у мужчин возглавляет норвежец Йоханнес Бё. 9 марта проходили индивидуальные гонки. У женщин победу одержала итальянская биатлонистка Доротея Вирер. В мужской гонке первым стал немец Бенедикт Долль.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного союза биатлонистов (IBU).

Следи за Кубком мира по биатлону в Okko! Подключайся к просмотру прямо сейчас.
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