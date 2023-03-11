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Кубок мира по биатлону: во сколько мужская эстафета, где смотреть

В Эстерсунде (Швеция) продолжается восьмой этап Кубка мира по биатлону сезона-2022/2023. Сегодня, 11 марта, состоится мужская эстафета 4 х 7,5 км.

11 марта

18:30. Эстафета 4 х 7,5 км. Мужчины

Указано московское время. Трансляция гонки будет доступна в Okko.

Лидером личного зачёта Кубка мира по биатлону сезона-2022/2023 у мужчин является норвежский спортсмен Йоханнес Бё. Аналогичный зачёт у женщин возглавляет француженка Жулия Симон. 9 марта проходили индивидуальные гонки. У мужчин победу праздновал немец Бенедикт Долль. В женской части первой стала итальянка Доротея Вирер.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного союза биатлонистов (IBU).