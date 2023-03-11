Кубок мира по биатлону: во сколько мужская эстафета, где смотреть
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В Эстерсунде (Швеция) продолжается восьмой этап Кубка мира по биатлону сезона-2022/2023. Сегодня, 11 марта, состоится мужская эстафета 4 х 7,5 км.
11 марта
18:30. Эстафета 4 х 7,5 км. Мужчины
Указано московское время. Трансляция гонки будет доступна в Okko.
Лидером личного зачёта Кубка мира по биатлону сезона-2022/2023 у мужчин является норвежский спортсмен Йоханнес Бё. Аналогичный зачёт у женщин возглавляет француженка Жулия Симон. 9 марта проходили индивидуальные гонки. У мужчин победу праздновал немец Бенедикт Долль. В женской части первой стала итальянка Доротея Вирер.
Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного союза биатлонистов (IBU).
Следи за Кубком мира по биатлону в Okko! Подключайся к просмотру прямо сейчас.
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