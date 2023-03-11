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Анастасия Шевченко выиграла гонку преследования на этапе Кубка Содружества по биатлону

Анастасия Шевченко выиграла гонку преследования на этапе Кубка Содружества по биатлону
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Российская биатлонистка Анастасия Шевченко стала победительницей гонки преследования на 10 км на шестом этапе Кубка Содружества сезона-2022/2023 в Тюмени.

Спортсменка допустила один промах и прошла дистанцию за 30,43,7. Второй стала Виктория Сливко, уступившая лидеру 14,1 секунды. Тройку замкнула Екатерина Носкова.

Биатлон. Тюмень. Кубок Содружества. Шестой этап. Гонка преследования. 10 км. Женщины

1. Анастасия Шевченко (Россия) — 30.43,7 (1 промах).
2. Виктория Сливко (Россия) — отставание 14,1 секунды (1).
3. Екатерина Носкова (Россия) +28,5 (3).

Биатлон. Кубок Содружества-2022/23. Этап 6, Тюмень
Женщины. 10 км. Гонка преследования
11 марта 2023, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Анастасия Шевченко
Россия
30:43.7
2
Виктория Сливко
Россия
+14.1
3
Екатерина Носкова
Россия
+28.5

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного союза биатлонистов (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.

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