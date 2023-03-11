Ирина Казакевич: довольна стрельбой лёжа в пасьюте, но есть ещё моя «любимая» стойка

Российская биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала своё выступление в пасьюте на этапе Кубка Содружества в Тюмени. Спортсменка финишировала пятой, допустив четыре промаха на стрельбе стоя.
«Я довольно своей стрельбой лёжа, но есть ещё моя «любимая» стрельба стоя, с которой я пока испытываю небольшие трудности. Я ошиблась на первой стрельбе стоя, и было тяжело бороться за тройку даже при чистой работе на последнем рубеже. Для меня идеально было бы стрелять 0-0-1-1, и тогда бы я смогла бороться за тройку. Я бы не сказала, что сегодня были идеальные условия, но сильных порывов не было. Это больше технические ошибки, чем психология.
Я за одного человека радуюсь всегда, как за себя, за Тамару Дербушеву. Но я могу сказать, что Анастасия Шевченко сегодня большой молодец, мы тренируемся с ней в одной команде. И если не получается у тебя, но получается у другого спортсмена из твоей команды, то это всегда тоже очень приятно.
Я выхожу на каждую гонку бороться за самые высокие места. Моя скорость позволяла мне даже при не слишком удачной работе на рубеже показывать неплохой результат, так что и в масс-старте я тоже буду выходить с мыслью о самых высоких местах», — передаёт слова Казакевич корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
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