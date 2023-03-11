Антон Смольский пропустит все гонки на этапе Кубка Содружества в Тюмени

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в индивидуальной гонке белорусский биатлонист Антон Смольский рассказал о своём состоянии, а также прокомментировал выступление супруги Динары Алимбековой-Смольской в женской гонке преследования на шестом этапе Кубка Содружества в Тюмени. Спортсменка стала четвёртой.
«Чувствую себя лучше, но только начинаю приходить в себя. Поэтому, к сожалению, я без стартов в Тюмени.
Динара сегодня провела хорошую гонку. Отважно сражалась! Пример и мотивация для меня», — приводит слова Смольского журналист Руслан Васильев в своём телеграм-канале.
Напомним, сегодня, 11 марта, состоится мужская гонка преследования в рамках Кубка Содружества. В спринте побуде одержал российский биатлонист Эдуард Латыпов. Второе место занял Даниил Серохвостов. Третьим стал Василий Томшин. Гонка начнётся в 12:00 мск.
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