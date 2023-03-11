Цветков объяснил, почему не верит в скорое возвращение россиян в международный биатлон

Чемпион мира 2017 года, бронзовый призёр Олимпиады-2022 российский биатлонист Максим Цветков прокомментировал решение Международной федерации фехтования (FIE) допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой, а также высказался о том, может ли Международный союз биатлонистов (IBU) вынести аналогичное решение.

«В целом, новость очень позитивная, один прецедент может спровоцировать и другие. Стоит ли ожидать подобных рассуждений в IBU? Моё мнение — конечно, нет. Почему? Летние Олимпийские игры намного ближе зимних и начинается этап квалификаций на эти самые игры. Состав нашей биатлонной «семьи», количество стран и федераций, состоящих в IBU и FIE, несопоставимо. И наша «семья» активно представлена в основном европейскими странами, а также Северной Америкой.

Диверсификация, коллективный разум — это хорошо, когда решения не сосредоточены в руках узкого круга, группы людей. Поэтому ждать весны, как мне кажется, нам с вами ещё рано», — написал Цветков на своей странице в социальных сетях.