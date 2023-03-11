Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Цветков объяснил, почему не верит в скорое возвращение россиян в международный биатлон

Цветков объяснил, почему не верит в скорое возвращение россиян в международный биатлон
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион мира 2017 года, бронзовый призёр Олимпиады-2022 российский биатлонист Максим Цветков прокомментировал решение Международной федерации фехтования (FIE) допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой, а также высказался о том, может ли Международный союз биатлонистов (IBU) вынести аналогичное решение.

«В целом, новость очень позитивная, один прецедент может спровоцировать и другие. Стоит ли ожидать подобных рассуждений в IBU? Моё мнение — конечно, нет. Почему? Летние Олимпийские игры намного ближе зимних и начинается этап квалификаций на эти самые игры. Состав нашей биатлонной «семьи», количество стран и федераций, состоящих в IBU и FIE, несопоставимо. И наша «семья» активно представлена в основном европейскими странами, а также Северной Америкой.

Диверсификация, коллективный разум — это хорошо, когда решения не сосредоточены в руках узкого круга, группы людей. Поэтому ждать весны, как мне кажется, нам с вами ещё рано», — написал Цветков на своей странице в социальных сетях.

Российских фехтовальщиков вернули на мировую арену! Однако это пока не повод для радости Российских фехтовальщиков вернули на мировую арену! Однако это пока не повод для радости
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023