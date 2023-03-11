Алимбекова-Смольская — о четвёртом месте в пасьюте: делаю всё, на что готова

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская прокомментировала своё выступление в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Тюмени. Спортсменка стала четвёртой.

«Гонка очень понравилась. Если и есть разочарование, так это от последнего выстрела на первой стойке. Я видела, что он «уходит», но надеялась на габарит в свою пользу. Хотелось уйти лидером. Да и дополнительные 150 метров, конечно, это было лишнее. Сил сегодня не так много, как хотелось бы. Тем не менее, габарит на «час» не закрылся. Это моя традиционная ошибка, которую надо избегать, но в неоптимальном состоянии она опять случилась — не хватило концентрации.

Контактная борьба мне больше подходит, чем раздельные старты. Но это при нормальном состоянии. А нынче главное — закрывать мишени, хотя это в Тюмени при здешнем ветре очень непросто. Тем не менее, получила удовольствие от гонки, и на четвёртом-пятом круге пришло понимание — делаю всё, на что готова. А прыгнуть выше головы не могу, и надо радоваться тому, что есть. На воскресный масс-старт задача одна: стартовать и показать весь свой профессионализм. Соперницы в хорошей форме, но и я отдам всю себя борьбе», — приводит слова Алимбековой-Смольской журналист Руслан Васильев в своём телеграм-канале.