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Эдуард Латыпов с тремя промахами стал победителем пасьюта на этапе Кубка Содружества

Российский биатлонист Эдуард Латыпов одержал победу в гонке преследования на 12,5 км на шестом этапе Кубка Содружества по биатлону сезона-2022/2023 в Тюмени.

Спортсмен допустил три промаха и прошёл дистанцию за 33.06,8. Вторым стал Даниил Серохвостов, уступивший лидеру 55,1 секунды. Замкнул тройку Александр Поварницын.

Биатлон. Тюмень. Кубок Содружества. Шестой этап. Гонка преследования. 12,5 км. Мужчины

1. Эдуард Латыпов (Россия) — 33.06,8 (3 промаха).

2. Даниил Серохвостов (Россия) — отставание 55,1 секунды (4).

3. Александр Поварницын (Россия) +1.12,3 (2).

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного союза биатлонистов (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.