Серохвостов: на Кубке Содружества Латыпов не борется. От этого только деградируешь

Российский биатлонист Даниил Серохвостов поделился мнением о сравнении Кубка Содружества с гонками на Кубке мира.

«Кубок Содружества — это альтернатива Кубку мира? Нет, конечно. Это тот же Кубок России, только с Беларусью. Тяжело прогрессировать, когда такие гонки: лидеры, тот же Эдуард Латыпов, просто доезжает, не борется. Мне кажется, от этого только деградируешь. Я надеюсь, что нас пустят на международные соревнования. Но это будет их решение, а не наше», — передаёт слова Серохвостова корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного союза биатлонистов (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.