«Норвегия всё равно фаворит». Кристансен — об экспериментальном составе на эстафету КМ

Олимпийский чемпион 2022 года, трёхкратный чемпион мира в эстафетах, норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен высказался об экспериментальном составе сборной Норвегии на мужскую эстафету в рамках этапа Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

«Норвегия всё равно фаворит. У нас выступают сильные биатлонисты на Кубке IBU, теперь они могут проявить себя здесь, на Кубке мира. Я буду финишёром команды, но, конечно, на этот раз мне не удастся обойти Самуэльссона на заключительном отрезке, однако я по-прежнему надеюсь на конкурентную борьбу», — приводит слова Кристиансена Expressen.

Напомним, за Норвегию в мужской эстафете побегут Эндре Стрёмсхейм, Вебйорн Соэрум, Йоханнес Дале и Кристиансен. Швед Себастиан Самуэльссон не примет участия в гонке из-за коронавируса.

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