Норвежские биатлонистки выиграли эстафету на этапе КМ в Эстерсунде

На восьмом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Эстерсунде (Швеция), завершилась женская эстафета 4х6 км. Победу одержала сборная Норвегии, за которую выступали Юни Арнеклейв, Ида Льен, Ингрид Ландмарк Тандреволд и Марте Рёйселанд. Норвежские биатлонистки использовали всего четыре дополнительных патрона на восьми огневых рубежах.

Второе место заняли представительницы Франции, третьими стали немецкие биатлонистки. Обе команды использовали по семь доппатронов.

Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Эстерсунд, Швеция

Женщины. Эстафета, 4x6 км

1. Норвегия – 1:08.00,7 (0+4).

2. Франция – отставание 15,2 (0+7).

3. Германия + 27,2 (0+7).

4. Италия +49,0 (0+7).

5. Швеция + 1.10,9 (0+10).

6. Австрия +1.53,8 (0+3).