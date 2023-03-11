Женская сборная Франции по биатлону выиграла Кубок мира в эстафетном зачёте

Женская сборная Франции по биатлону завоевала «Малый хрустальный глобус» в зачёте эстафет. Окончательно места распределились после пятой эстафеты в сезоне, которая прошла сегодня, 11 марта, в Эстерсунде (Швеция).
До гонки в эстафетном зачёте лидировала сборная Швеции, француженки отставали на шесть очков. Но хозяйки этапа в Эстерсунде заняли только пятое место, тогда как француженки Лу Жанмонно, Клоэ Шевалье, Каролин Коломбо и Анаис Шевалье-Буше стали серебряными призёрами.
На второе место в эстафетном зачёте вышли норвежские биатлонистки, которые в Эстерсунде поднялись на высшую ступень пьедестала почёта. До гонки они были только четвёртыми, проигрывая Швеции 41 очко.
Биатлон. Кубок мира. Женщины. Итоговый зачёт эстафет
1. Франция – 345.
2. Норвегия – 325.
3. Швеция – 321.
4. Германия – 320.
5. Италия – 252.
6. Швейцария – 205.
- 11 марта 2023
-
17:35
-
17:10
-
14:16
-
13:58
-
13:52
-
13:37
-
13:29
-
13:16
-
13:05
-
12:48
-
11:30
-
11:18
-
10:57
-
10:41
-
10:36
-
10:31
-
10:27
-
10:22
-
10:17
-
10:12
-
09:31
-
09:00
- 10 марта 2023
-
20:37
-
12:58
-
10:45
-
09:40
-
09:21
-
00:45
- 9 марта 2023
-
22:45
-
22:26
-
21:13
-
20:25
-
20:06
-
20:01
-
19:50