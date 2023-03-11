Женская сборная Франции по биатлону выиграла Кубок мира в эстафетном зачёте

Женская сборная Франции по биатлону завоевала «Малый хрустальный глобус» в зачёте эстафет. Окончательно места распределились после пятой эстафеты в сезоне, которая прошла сегодня, 11 марта, в Эстерсунде (Швеция).

До гонки в эстафетном зачёте лидировала сборная Швеции, француженки отставали на шесть очков. Но хозяйки этапа в Эстерсунде заняли только пятое место, тогда как француженки Лу Жанмонно, Клоэ Шевалье, Каролин Коломбо и Анаис Шевалье-Буше стали серебряными призёрами.

На второе место в эстафетном зачёте вышли норвежские биатлонистки, которые в Эстерсунде поднялись на высшую ступень пьедестала почёта. До гонки они были только четвёртыми, проигрывая Швеции 41 очко.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Итоговый зачёт эстафет

1. Франция – 345.

2. Норвегия – 325.

3. Швеция – 321.

4. Германия – 320.

5. Италия – 252.

6. Швейцария – 205.

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