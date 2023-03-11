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Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
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18:30 Мск
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Мужская сборная Норвегии выиграла эстафету на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде

Мужская сборная Норвегии выиграла эстафету на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде
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На восьмом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Эстерсунде (Швеция), завершилась мужская эстафета 4х7,5 км. Победу одержала сборная Норвегии, за которую выступали Эндре Стрёмсхейм, Вебьёрн Сёрум, Йоханнес Дале и Ветле Шоста Кристиансен. Норвежские биатлонисты использовали семь дополнительных патронов на восьми огневых рубежах.

Второе место заняли представители Франции, третьими стали немецкие биатлонисты. Обе команды не избежали штрафного круга.

Это седьмая подряд победа мужской сборной Норвегии в эстафете на этапах Кубка мира.

Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Эстерсунд, Швеция
Мужчины. Эстафета, 4x7,5 км

1. Норвегия – 1:09.12,4 (0+7).
2. Франция – отставание 22,5 (1+8).
3. Германия +37,4 (1+10).
4. Швеция +59,8 (0+10).
5. Украина +1.17,2 (0+4).
6. Австрия +1.34,2 (0+10).

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Биатлон. Кубок мира-2022/23. Этап 8, Эстерсунд, Швеция
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
11 марта 2023, суббота. 18:30 МСК
Окончено
1
Норвегия
1:09:12.4
2
Франция
+22.5
3
Германия
+37.4
Комментарии
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