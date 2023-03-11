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Норвежские биатлонисты первыми в истории выиграли семь эстафет подряд на этапах Кубка мира

Норвежские биатлонисты первыми в истории выиграли семь эстафет подряд на этапах Кубка мира
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Мужская сборная Норвегии по биатлону стала первой в истории национальной командой, выигравшей семь эстафет подряд в рамках Кубка мира. Норвежские биатлонисты выиграли все пять эстафет сезона-2022/2023, а также две заключительные эстафетные гонки сезона-2021/2022. Напомним, Олимпийские игры и чемпионаты мира в зачёт Кубка мира не идут.

В заключительной эстафете на этапе соревнований в Эстерсунде победу сборной Норвегии принесли Эндре Стрёмсхейм, Вебьёрн Сёрум, Йоханнес Дале и Ветле Шоста Кристиансен. Братья Йоханнес и Тарьей Бё, а также Стурла Холм Легрейд, с именами которых ассоциируются победы скандинавской команды в последние годы, пропускали гонку из-за положительных тестов на коронавирус. Победу Норвегии принесла не только скорость на лыжне, но и уверенная стрельба: семь дополнительных патронов на восемь огневых рубежей.

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