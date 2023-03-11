Мужская сборная Норвегии по биатлону выиграла малый Кубок мира в зачёте эстафет

Мужская сборная Норвегии по биатлону завоевала «Малый хрустальный глобус» в зачёте эстафет. Скандинавские биатлонисты выиграли все пять эстафет сезона-2022/2023 и ещё до гонки опережали ближайших преследователей в борьбе за малый Кубок мира из Германии на 90 очков. Франция уступала Норвегии 115 очков, Швеция – 154.

В заключительной эстафете на этапе соревнований в Эстерсунде победу сборной Норвегии принесли Эндре Стрёмсхейм, Вебьёрн Сёрум, Йоханнес Дале и Ветле Шоста Кристиансен. Братья Йоханнес и Тарьей Бё, а также Стурла Холм Легрейд, с именами которых ассоциируются победы скандинавской команды в последние годы, пропускали гонку из-за положительных тестов на коронавирус.

Норвегия стала первой в истории национальной командой, выигравшей семь эстафет подряд в рамках Кубка мира.

Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Итоговый зачёт эстафет

1. Норвегия – 450.

2. Германия – 330.

3. Франция – 320.

4. Швеция – 256.

5. Австрия – 190.

6. Италия – 182.