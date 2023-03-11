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Видеообзор победы норвежских биатлонисток в эстафете на 8-м этапе Кубка мира

Видеообзор победы норвежских биатлонисток в эстафете на 8-м этапе Кубка мира
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На восьмом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Эстерсунде (Швеция), завершилась женская эстафета 4х6 км. Победу одержала сборная Норвегии, за которую выступали Юни Арнеклейв, Ида Льен, Ингрид Ландмарк Тандреволд и Марте Рёйселанд. Норвежские биатлонистки использовали всего четыре дополнительных патрона на восьми огневых рубежах.

«Чемпионат» рекомендует к просмотру видеообзор гонки:

Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Эстерсунд, Швеция
Женщины. Эстафета, 4x6 км

1. Норвегия – 1:08.00,7 (0+4).
2. Франция – отставание 15,2 (0+7).
3. Германия + 27,2 (0+7).
4. Италия +49,0 (0+7).
5. Швеция + 1.10,9 (0+10).
6. Австрия +1.53,8 (0+3).

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