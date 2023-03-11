Видеообзор седьмой кряду победы норвежских биатлонистов в эстафете на этапах Кубка мира

На восьмом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Эстерсунде (Швеция), завершилась мужская эстафета 4х7,5 км. Победу одержала сборная Норвегии, за которую выступали Эндре Стрёмсхейм, Вебьёрн Сёрум, Йоханнес Дале и Ветле Шоста Кристиансен.
Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Эстерсунд, Швеция
Мужчины. Эстафета, 4x7,5 км
1. Норвегия – 1:09.12,4 (0+7).
2. Франция – отставание 22,5 (1+8).
3. Германия +37,4 (1+10).
4. Швеция +59,8 (0+10).
5. Украина +1.17,2 (0+4).
Норвежские биатлонисты выиграли все пять эстафет сезона-2022/2023, а также две заключительные эстафетные гонки сезона-2021/2022. Напомним, Олимпийские игры и чемпионаты мира в зачёт Кубка мира не идут. Норвежские биатлонисты первыми в истории выиграли семь эстафет подряд на этапах Кубка мира.
- 11 марта 2023
-
22:34
-
20:51
-
20:18
-
20:09
-
19:41
-
17:35
-
17:10
-
14:16
-
13:58
-
13:52
-
13:37
-
13:29
-
13:16
-
13:05
-
12:48
-
11:30
-
11:18
-
10:57
-
10:41
-
10:36
-
10:31
-
10:27
-
10:22
-
10:17
-
10:12
-
09:31
-
09:00
- 10 марта 2023
-
20:37
-
12:58
-
10:45
-
09:40
-
09:21
-
00:45
- 9 марта 2023
-
22:45
-
22:26