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Видеообзор седьмой кряду победы норвежских биатлонистов в эстафете на этапах Кубка мира

Видеообзор седьмой кряду победы норвежских биатлонистов в эстафете на этапах Кубка мира
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На восьмом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Эстерсунде (Швеция), завершилась мужская эстафета 4х7,5 км. Победу одержала сборная Норвегии, за которую выступали Эндре Стрёмсхейм, Вебьёрн Сёрум, Йоханнес Дале и Ветле Шоста Кристиансен.

Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Эстерсунд, Швеция
Мужчины. Эстафета, 4x7,5 км

1. Норвегия – 1:09.12,4 (0+7).
2. Франция – отставание 22,5 (1+8).
3. Германия +37,4 (1+10).
4. Швеция +59,8 (0+10).
5. Украина +1.17,2 (0+4).

Норвежские биатлонисты выиграли все пять эстафет сезона-2022/2023, а также две заключительные эстафетные гонки сезона-2021/2022. Напомним, Олимпийские игры и чемпионаты мира в зачёт Кубка мира не идут. Норвежские биатлонисты первыми в истории выиграли семь эстафет подряд на этапах Кубка мира.

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