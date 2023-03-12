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Мужчины. 15 км Масс-старт. Прямая трансляция
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Кубок мира по биатлону: во сколько женский масс-старт, где смотреть

Кубок мира по биатлону: во сколько женский масс-старт, где смотреть
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В Эстерсунде (Швеция) продолжается восьмой этап Кубка мира по биатлону сезона-2022/2023. Сегодня, 12 марта, состоится женская гонка с общего старта на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами.

12 марта

15:00. Женщины. Масс-старт, 12.5 км

Указано московское время. Трансляция гонки будет доступна в Okko.

В масс-старте принимают участие 30 сильнейших спортсменов текущего общего зачёта Кубка мира и конкретного этапа соревнований. Лидером Кубка мира по биатлону у женщин является француженка Жулия Симон. Также на старт выйдет победительница индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Эстерсунде итальянская биатлонистка Доротея Вирер. В гонке также примут участие ещё одна итальянка Лиза Виттоцци, Эльвира Эберг из Швеции, Денизе Херрман из Германии, норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд и другие.

Следи за Кубком мира по биатлону в Okko! Подключайся к просмотру прямо сейчас.
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