Кубок мира по биатлону: во сколько женский масс-старт, где смотреть

В Эстерсунде (Швеция) продолжается восьмой этап Кубка мира по биатлону сезона-2022/2023. Сегодня, 12 марта, состоится женская гонка с общего старта на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами.

12 марта

15:00. Женщины. Масс-старт, 12.5 км

Указано московское время. Трансляция гонки будет доступна в Okko.

В масс-старте принимают участие 30 сильнейших спортсменов текущего общего зачёта Кубка мира и конкретного этапа соревнований. Лидером Кубка мира по биатлону у женщин является француженка Жулия Симон. Также на старт выйдет победительница индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Эстерсунде итальянская биатлонистка Доротея Вирер. В гонке также примут участие ещё одна итальянка Лиза Виттоцци, Эльвира Эберг из Швеции, Денизе Херрман из Германии, норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд и другие.