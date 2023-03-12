Кубок мира по биатлону: во сколько мужской масс-старт, где смотреть

В Эстерсунде (Швеция) продолжается восьмой этап Кубка мира по биатлону сезона-2022/2023. Сегодня, 12 марта, состоится мужская гонка с общего старта на 15 км с четырьмя огневыми рубежами.

12 марта

18:00. Мужчины. Масс-старт, 15 км

Указано московское время. Трансляция гонки будет доступна в Okko.

В масс-старте принимают участие 30 сильнейших спортсменов текущего общего зачёта Кубка мира и конкретного этапа соревнований. Лидером Кубка мира по биатлону у мужчин является норвежец Йоханнес Бё. Кроме того, на старт выйдет победитель индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Эстерсунде немец Бенедикт Долль, а также норвежцы Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё и Ветле Шоста Кристиансен, швед Мартин Понсилуома.