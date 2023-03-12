Динара Алимбекова-Смольская стала обладательницей Кубка Содружества сезона-2022/2023

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Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская выиграла общий зачёт Кубка Содружества сезона-2022/2023.

Сегодня, 12 марта, Алимбекова-Смольская заняла шестое место в женском масс-старте на 12,5 км на этапе Кубка Содружества в Тюмени. Победительницей гонки стала россиянка Анастасия Гореева.

Белорусская спортсменка набрала 1750 очков в нынешнем розыгрыше турнира. Второй стала российская биатлонистка Виктория Сливко (1680). Третье место в таблице заняла россиянка Ирина Казакевич (1672).

Биатлон. Тюмень. Кубок Содружества. Шестой этап. Масс-старт. 12,5 км. Женщины

1. Анастасия Гореева (Россия) — 34.24,2 (2 промаха).

2. Наталья Гербулова (Россия) — отставание 12,2 секунды (2).

3. Екатерина Носкова (Россия) +22,3 (4).