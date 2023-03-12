Швед Фемлинг — о четвёртом месте в эстафете на КМ: чувствовал себя затравленным зверем

Шведский биатлонист Пеппе Фемлинг прокомментировал выступление на заключительном этапе мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

«Это был опыт. Мне дали отличную стартовую позицию при передаче эстафеты. Но я знаю, в какой форме подошёл к гонке. Я чувствовал себя затравленным зверем. Это не похоже на те ощущения, которые я прежде испытывал в Эстерсунде. После гонки испытывал смешанные чувства», — приводит слова Фемлинга Expressen.

Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Эстерсунд, Швеция

Мужчины. Эстафета, 4x7,5 км

1. Норвегия – 1:09.12,4 (0+7).

2. Франция – отставание 22,5 (1+8).

3. Германия +37,4 (1+10).

4. Швеция +59,8 (0+10).