Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 15 км Масс-старт. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Швед Фемлинг — о четвёртом месте в эстафете на КМ: чувствовал себя затравленным зверем

Швед Фемлинг — о четвёртом месте в эстафете на КМ: чувствовал себя затравленным зверем
Аудио-версия:
Комментарии

Шведский биатлонист Пеппе Фемлинг прокомментировал выступление на заключительном этапе мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

«Это был опыт. Мне дали отличную стартовую позицию при передаче эстафеты. Но я знаю, в какой форме подошёл к гонке. Я чувствовал себя затравленным зверем. Это не похоже на те ощущения, которые я прежде испытывал в Эстерсунде. После гонки испытывал смешанные чувства», — приводит слова Фемлинга Expressen.

Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Эстерсунд, Швеция
Мужчины. Эстафета, 4x7,5 км

1. Норвегия – 1:09.12,4 (0+7).
2. Франция – отставание 22,5 (1+8).
3. Германия +37,4 (1+10).
4. Швеция +59,8 (0+10).

Следи за Кубком мира по биатлону в Okko! Подключайся к просмотру прямо сейчас.
Норвежцы в эстафете установили великий рекорд даже без братьев Бё. Как они это делают?! Норвежцы в эстафете установили великий рекорд даже без братьев Бё. Как они это делают?!
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023