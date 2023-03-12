Каминский: в России хороший уровень в женском биатлоне. Но мы не научились готовить звёзд

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался о победе белорусской спортсменки Динары Алимбековой-Смольской в общем зачёте Кубка Содружества, а также оценил уровень подготовки российских биатлонисток.
«Доминирование Алимбековой-Смольской в Кубке Содружества характеризует уровень нашего женского биатлона. В среднем это хороший уровень у нас. Но, к сожалению, мы не научились готовить звёзд. Здесь ещё есть другой момент: классный спортсмен умеет выдавать результат и в плохом состоянии», — приводит слова Каминского «Матч ТВ».
Напомним, Алимбекова-Смольская набрала 1750 очков в нынешнем розыгрыше Кубка Содружества. Второй стала российская биатлонистка Виктория Сливко (1680). Третье место в таблице заняла россиянка Ирина Казакевич (1672).
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