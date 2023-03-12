Даниил Серохвостов снялся с масс-старта на Кубке Содружества после падения
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Биатлонист Даниил Серохвостов сошёл с дистанции в мужском масс-старте на этапе Кубка Содружества в Тюмени после падения.
Перед первой стрельбой Серохвостов столкнулся с биатлонистом Кириллом Бажиным. Оба спортсмена упали. Серохвостов повредил винтовку, не смог провести стрельбу и был вынужден сняться с гонки.
Мужской масс-старт на Кубке Содружества в эти минуты проходит в Тюмени. После первой стрельбы лидером является российский спортсмен Эдуард Латыпов. Ранее состоялась женская гонка, победу в которой одержала россиянка Анастасия Гореева.
Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного союза биатлонистов (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.
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