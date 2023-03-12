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«Приехал на рубеж, а у меня патронов нет». Серохвостов — о падении в масс-старте

«Приехал на рубеж, а у меня патронов нет». Серохвостов — о падении в масс-старте
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Российский биатлонист Даниил Серохвостов высказался о падении во время мужского масс-старта на этапе Кубка Содружества.

«Я ехал со спуска перед первой стрельбой за Эдуардом Латыповым, Кирилл Бажин объезжал слева. Я начал толкаться в поворот, ехал за Эдиком, не обгонял. Кирилл просто вплотную ко мне приблизился, я так понял, на лыжу мне наехал. Во время этого меня резко разворачивает и я падаю. При этом сломались обоймы, колпаки, патроны выпали. Я приехал на рубеж, а у меня патронов нет. В одной обойме остались патроны, я попробовал стрельнуть, но ствол не стрелял. Видимо, снег сильно забился. Сейчас оружейник проверит винтовку», — приводит слова Серохвостова пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

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