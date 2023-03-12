«Комедия со счастливым концом». Латыпов — о победе в масс-старте на Кубке Содружества

Трёхкратный призёр Олимпиады-2022 российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал победу в масс-старте на шестом, заключительном этапе Кубка Содружества, который прошёл в Тюмени.
«Хорошая борьба, конкуренция, зрелищная гонка. Стараться на максимум выкладываться в каждой гонке, стараться побеждать – так я настраиваюсь на каждую гонку. Ходом сегодня было намного легче, на стрельбе единственная грубая ошибка лёжа была, а так, в принципе, доволен. После ошибки мысли были только работать дальше, догонять лидирующую группу и уже навязывать свою борьбу. Действовал по ситуации и смотрел по своим ощущениям, что я могу сделать на данный момент. Если сравнивать с кино, то это было похоже на какую-то комедию со счастливым концом (смеётся).
Предварительно сезон оцениваю хорошо, ещё нужно закончить чемпионат России, и дальше уже можно конкретно подвести итоги», — передаёт слова Латыпова корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
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