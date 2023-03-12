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Ерёмин: удивился, что в завале в масс-старте оказался Серохвостов

Ерёмин: удивился, что в завале в масс-старте оказался Серохвостов
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Российский биатлонист Роман Ерёмин высказался о падении спортсменов Даниила Серохвостова и Кирилла Бажина в мужском масс-старте на этапе Кубка Содружества в Тюмени. В результате падения Серохвостов сошёл с дистанции.

«Завал перед первой стрельбой? Я когда вынырнул со спуска, там небольшой бугорок, увидел, что завал, и удивился этому. Быстро среагировал, объехал его, места достаточно много было, но я удивился, что в завале оказался Даня. Обычно завалы происходят в середине пелотона, а Даня ехал в его голове, поэтому и для меня было неожиданным попадание Серохвостова туда», — передаёт слова Ерёмина корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.

Напомним, перед первой стрельбой Серохвостов столкнулся с Бажиным. Оба спортсмена упали. Серохвостов повредил винтовку, не смог провести стрельбу и был вынужден сняться с гонки.

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