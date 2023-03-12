Динара Алимбекова-Смольская: для моих профессиональных амбиций поражения болезненны

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская допустила, что не примет участия в личных гонках на чемпионате России – 2023, который пройдёт в Ханты-Мансийске с 25 марта по 3 апреля.

«Я не знаю, насколько смогу быть конкурентоспособной на тамошних стартах в конце марта и стоит ли мне в принципе продолжать соревноваться. Ведь получилось так, что я не закладывала базу на весенние старты. Больше месяца без силовой и скоростной тренировочной работы вряд ли реально компенсировать одними волевыми проявлениями. А для моих профессиональных амбиций поражения, разумеется, болезненны. Так, что вероятен вариант неучастия в личных гонках. Но буду тренироваться, и, если состояние позволит и возникнет необходимость, помогу команде в эстафетах!» — приводит слова Алимбековой-Смольской Sputnik.by.