Серохвостов: оценю этап на восьмёрочку из десяти

Российский биатлонист Даниил Серохвостов оценил своё выступление на этапе Кубка Содружества в Тюмени. Спортсмен сошёл с дистанции мужского масс-старта на заключительном шестом этапе соревнований, сломав винтовку после падения.

«Конечно, хотелось пробежать сегодняшнюю гонку, чувствовал силы. Две первые гонки меня не сильно измотали. Вчера была тяжёлая гонка по самочувствию с первого круга, а сегодня я чувствовал, что могу уйти уже на первом круге, но я не стал этого делать, а всё-таки надо было (улыбается). Чувствовал себя очень хорошо, было рабочее состояние. Оценю этап на восьмёрочку из десяти. Этап провёл нормально, два вторых места. Сегодня рассчитывал быть в тройке, на первое-второе место, но гонка не удалась.

Проблемы со здоровьем? Да, я сейчас потихоньку восстанавливаюсь. Конечно, гонки не дают восстанавливаться в полной мере, но сейчас будет небольшой отдых дня три-четыре. Организм поднаберёт силы, потом уже за неделю до чемпионата России в Ханты-Мансийске, думаю, смогу восстановиться и прийти в форму», — сказал Серохвостов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.