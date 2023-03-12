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Серохвостов: оценю этап на восьмёрочку из десяти

Серохвостов: оценю этап на восьмёрочку из десяти
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Российский биатлонист Даниил Серохвостов оценил своё выступление на этапе Кубка Содружества в Тюмени. Спортсмен сошёл с дистанции мужского масс-старта на заключительном шестом этапе соревнований, сломав винтовку после падения.

«Конечно, хотелось пробежать сегодняшнюю гонку, чувствовал силы. Две первые гонки меня не сильно измотали. Вчера была тяжёлая гонка по самочувствию с первого круга, а сегодня я чувствовал, что могу уйти уже на первом круге, но я не стал этого делать, а всё-таки надо было (улыбается). Чувствовал себя очень хорошо, было рабочее состояние. Оценю этап на восьмёрочку из десяти. Этап провёл нормально, два вторых места. Сегодня рассчитывал быть в тройке, на первое-второе место, но гонка не удалась.

Проблемы со здоровьем? Да, я сейчас потихоньку восстанавливаюсь. Конечно, гонки не дают восстанавливаться в полной мере, но сейчас будет небольшой отдых дня три-четыре. Организм поднаберёт силы, потом уже за неделю до чемпионата России в Ханты-Мансийске, думаю, смогу восстановиться и прийти в форму», — сказал Серохвостов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

«Собираю деньги на пиво. «Полтос» уже есть». Без Серохвостова наш биатлон был бы скучным «Собираю деньги на пиво. «Полтос» уже есть». Без Серохвостова наш биатлон был бы скучным
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