Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Российская биатлонистка объяснила, почему не скучает по международным стартам

Российская биатлонистка объяснила, почему не скучает по международным стартам
Аудио-версия:
Комментарии

Российская биатлонистка Анастасия Батманова, тренирующаяся в группе тренера Михаила Шашилова, заявила, что не испытывает недостатка в конкуренции, несмотря на отстранение от международных соревнований.

«Просто хотелось бы поехать, но какой-то скуки или грусти нет. Скорее, есть страх за дальнейшую обстановку. Сейчас мне хватает конкуренции. Если бы я чувствовала себя лидером, то, конечно, я бы злилась. Возможно, Эдик Латыпов рассуждает о том, что хочет сравниться с другими, но у меня такого нет. Потому что мне предстоит ещё достаточно много работы, и я хочу просто тренироваться, чтобы мне было не стыдно, чтобы не было ситуаций вроде дисквалификации в спринте, чтобы не было штрафов. Сколько гонок прошло, когда я была вторая до последнего рубежа и застреливалась, после чего боролась за шестёрку – ничего хорошего, это грустно. Поэтому нужно тренироваться, работать», — сказала Батманова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.

Читайте полное интервью с Анастасией Батмановой на «Чемпионате»:

«Не верю, что норвежцы тренируются больше нас». Интервью с юной российской биатлонисткой «Не верю, что норвежцы тренируются больше нас». Интервью с юной российской биатлонисткой
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023