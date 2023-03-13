Российская биатлонистка Батманова: Губерниев — единственный, кто меня пиарит

Российская биатлонистка Анастасия Батманова, тренирующаяся в группе тренера Михаила Шашилова, рассказала о том, что известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев периодически пиарит её телеграм-канал.

«В своём телеграм-канале я стараюсь фильтровать информацию, никого не обижать, где-то иногда не писать имена. Стараюсь ставить себя на место тех, кого я публикую, оценивать последствия. Конечно, возможно, однажды меня это не спасёт (улыбается), но пока стараюсь всё через себя пропускать. Мне не попадало. С тренерами определённые моменты проговорены, планы тренировок, допустим, я не выкладываю.

Меня очень забавляет, когда в прямом эфире Дмитрий Губерниев говорит, что Анастасия Батманова ведёт классный телеграм-канал и у неё там столько подписчиков… А я сижу и думаю: хоть бы он так не говорил – пристыдил меня за эти бедные две с половиной тысячи (смеётся). Он единственный, кстати, кто меня пиарит (улыбается)», — сказала Батманова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.

Читайте полное интервью с Анастасией Батмановой на «Чемпионате»: