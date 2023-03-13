Российская биатлонистка Батманова: Губерниев — единственный, кто меня пиарит

Российская биатлонистка Анастасия Батманова, тренирующаяся в группе тренера Михаила Шашилова, рассказала о том, что известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев периодически пиарит её телеграм-канал.
«В своём телеграм-канале я стараюсь фильтровать информацию, никого не обижать, где-то иногда не писать имена. Стараюсь ставить себя на место тех, кого я публикую, оценивать последствия. Конечно, возможно, однажды меня это не спасёт (улыбается), но пока стараюсь всё через себя пропускать. Мне не попадало. С тренерами определённые моменты проговорены, планы тренировок, допустим, я не выкладываю.
Меня очень забавляет, когда в прямом эфире Дмитрий Губерниев говорит, что Анастасия Батманова ведёт классный телеграм-канал и у неё там столько подписчиков… А я сижу и думаю: хоть бы он так не говорил – пристыдил меня за эти бедные две с половиной тысячи (смеётся). Он единственный, кстати, кто меня пиарит (улыбается)», — сказала Батманова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.
Читайте полное интервью с Анастасией Батмановой на «Чемпионате»:
- 13 марта 2023
-
14:57
-
14:37
-
14:16
-
13:54
-
13:31
- 12 марта 2023
-
21:23
-
20:38
-
20:35
-
20:15
-
19:40
-
18:36
-
18:25
-
17:28
-
17:19
-
16:18
-
15:33
-
14:02
-
13:48
-
13:11
-
13:07
-
13:04
-
12:37
-
12:26
-
12:10
-
11:55
-
11:30
-
11:12
-
10:27
-
09:40
-
09:35
-
09:00
- 11 марта 2023
-
22:34
-
20:51
-
20:18
-
20:09