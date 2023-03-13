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«Это показывает уровень нашего биатлона». Батманова — об успешном возвращении Юрловой

«Это показывает уровень нашего биатлона». Батманова — об успешном возвращении Юрловой
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Российская биатлонистка Анастасия Батманова, тренирующаяся в группе тренера Михаила Шашилова, высказалась о возобновлении карьеры 38-летней Екатерины Юрловой-Перхт, пропустившей сезон из-за беременности.

«Катя Юрлова удивляет (улыбается). Это и хорошо, и грустно, потому что это показывает уровень нашего биатлона. Мне, конечно, сложно говорить о том, сколько времени она посвящает тренировкам, но человек приезжает после года без стартов и показывает стабильную стрельбу, средний ход. И это круто, потому что понимаешь, что возможно держаться на таком уровне в таком возрасте. Но и грустно, потому что мы должны расти относительно Кати, хотя она, конечно, спортсмен высокого уровня. Главное, что она не выиграла, потому что бы мы сейчас расстраивались (улыбается). Наверное, со стрельбой на ноль такой результат у неё и должен быть. Может, у неё сейчас лучшая форма, но я сомневаюсь, потому что она давно не выступала», — сказала Батманова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.

Читайте полное интервью с Анастасией Батмановой на «Чемпионате»:

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