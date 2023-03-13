Российская биатлонистка рассказала, почему не восхищается чемпионами-иностранцами

Российская биатлонистка Анастасия Батманова, тренирующаяся в группе тренера Михаила Шашилова, рассказала, почему не восхищается никем из иностранных спортсменов.

«Спортсменов много, всё меняется, и до сих пор какого-то кумира нет. Наверное, я больше восхищаюсь работой наших российских ребят, потому что они ближе ко мне и я вижу их гонки. Когда ты смотришь по телевизору, ты не понимаешь всей ситуации, какой ветер, как они бегут по скорости. А когда ты находишься на старте и смотришь, как бежит Бабиков, как бежит Эдик Латыпов, Серохвостов, тот же Вася Томшин, понимаешь, какая у них сейчас скорость, какие сложные у них подъёмы, какая ветровая обстановка. Я вижу, как они стреляют нули, и думаю о том, какая это классная работа, какие они молодцы. А при просмотре гонок Кубка мира по телевизору ты не можешь это понять. Выиграл и выиграл, но я же не знаю, может, у него лыжи ехали лучше всех, может, какие-то ещё секреты есть, позволяющие повысить результативность.

Меня восхищает тот же Латыпов, который собирается и работает над своим последним выстрелом. Или Вася, который в мороз -20 стреляет в перчатках «крабах» на ноль и выигрывает, хотя обычно он стреляет голым пальцем. Это очень интересно, и мне ближе наши спортсмены, наша подготовка.У меня не было периода какого-то восхищения. Просто раньше был Мартен Фуркад, а сейчас это Йоханнес Бё, Александр Большунов – смотришь на них и удивляешься, как можно так много выигрывать», — сказала Батманова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.

Читайте полное интервью с Анастасией Батмановой на «Чемпионате»: