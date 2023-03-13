Себастиан Самуэльссон досрочно завершил сезон из-за коронавируса

Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, чемпион мира 2023 года в масс-старте, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон объявил о досрочном завершении сезона-2022/2023. Он не выступит на заключительном этапе Кубка мира в Осло (Норвегия). Из-за коронавируса он пропустил предыдущий этап в Эстерсунде.
«Я всё ещё не до конца здоров, поэтому на соревнованиях в Осло меня не будет. Это также означает, что сезон Кубка мира для меня завершён. Я вынес из него много опыта и совершенно фантастический чемпионат мира.
Поздравляю Йоханнеса Бё с заслуженным титулом! В следующем году я обещаю дать тебе более ожесточённый бой», — написал Самуэльссон на своей странице в социальной сети.
Отметим, что в этом сезоне Самуэльссон не претендовал на высокое место в общем зачёте КМ. В данный момент он занимает скромное 14-е место.
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