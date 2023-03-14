Трёхкратная олимпийская чемпионка Марте Рёйселанд завершает карьеру

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 13-кратная чемпионка мира по биатлону норвежка Марте Рёйселанд завершает карьеру. Об этом сообщают норвежские СМИ.

Сообщается, что на этой неделе биатлонистка выступит на этапе Кубка мира в Холменколлене, который станет для неё последним.

32-летняя Марте Рёйселанд пропустила значительную часть текущего сезона из-за проблем со здоровьем.На Олимпиаде 2022 года в Пекине она выиграла три золотые медали. На её счету также два серебра и две бронзы Игр. Норвежка является 13-кратной чемпионкой мира – это рекорд для женского биатлона. В сезоне-2021/22 Рёйселанд завоевала «Большой хрустальный глобус». Всего в ее активе 19 личных побед, 7 серебряных и 19 бронзовых медалей.