Истомин: Серохвостов был готов бороться с Латыповым в масс-старте на Кубке Содружества

Тренер сборной России по биатлону Артём Истомин высказался о выступлении мужской части своей группы на заключительном этапе Кубка Содружества в Тюмени.
«Что касается Даниила Серохвостова, после болезни две медали для него – это неплохо. В масс-старте он был готов бороться и с Эдиком Латыповым, настраивался на это, чувствовал себя хорошо, видно, что разгонялся от гонки к гонке. Но падение подпортило его планы.
С Каримом Халили мы сейчас готовимся к чемпионату России, проделали работу перед стартами в Тюмени. В спринтерской гонке мы больше лыжами проиграли, в преследовании состояние было уже лучше, но со стрельбой не получилось совладать, и в масс-старте штрафы откинули его далеко назад.
Падение Серохвостова? Со спуска ехала большая группа, и понятно, что он манёвренный, но там просто было без шансов, все ехали очень плотно», — сказал Истомин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
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