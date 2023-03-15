Истомин поделился ожиданиями от выступлений биатлонистов на чемпионате России по лыжам

Тренер сборной России по биатлону Артём Истомин рассказал, чего ожидает от выступлений биатлонистов на чемпионате России по лыжным гонкам.
«Вокруг этого старта просто очень много шума, и мы бы, конечно, не хотели этого (улыбается), потому что мы планировали провести это для себя просто как контрольную тренировку, но с участием топовых лыжников. Всё-таки у нас некоторые либо вообще не бегали лыжные гладкие гонки, либо бегали их очень давно и не помнят, что это такое. Мне самому интересно, как они тактически разложатся на эту гонку, и им тоже будет интересно посмотреть, кто как работает по дистанции, как раскладываются, потому что есть много нюансов о которых мы говорим, ставя в пример лыжников, но они этого не видят. И им, конечно, было бы полезно посмотреть на это всё вживую, ощутить на себе. Больше участвуем с этой целью. Конечно, хочется развивать их как лыжников, чтобы они были сильнее, но для этого и нужно быть рядом с лыжниками.
К каким-то занятым местам мы не будем готовиться, потому что у нас впереди наш чемпионат России. И ждать от них особого результата смысла нет. Для меня важнее, чтобы они получили опыт», — сказал Истомин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
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