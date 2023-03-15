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Истомин поделился ожиданиями от выступлений биатлонистов на чемпионате России по лыжам

Истомин поделился ожиданиями от выступлений биатлонистов на чемпионате России по лыжам
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Тренер сборной России по биатлону Артём Истомин рассказал, чего ожидает от выступлений биатлонистов на чемпионате России по лыжным гонкам.

«Вокруг этого старта просто очень много шума, и мы бы, конечно, не хотели этого (улыбается), потому что мы планировали провести это для себя просто как контрольную тренировку, но с участием топовых лыжников. Всё-таки у нас некоторые либо вообще не бегали лыжные гладкие гонки, либо бегали их очень давно и не помнят, что это такое. Мне самому интересно, как они тактически разложатся на эту гонку, и им тоже будет интересно посмотреть, кто как работает по дистанции, как раскладываются, потому что есть много нюансов о которых мы говорим, ставя в пример лыжников, но они этого не видят. И им, конечно, было бы полезно посмотреть на это всё вживую, ощутить на себе. Больше участвуем с этой целью. Конечно, хочется развивать их как лыжников, чтобы они были сильнее, но для этого и нужно быть рядом с лыжниками.

К каким-то занятым местам мы не будем готовиться, потому что у нас впереди наш чемпионат России. И ждать от них особого результата смысла нет. Для меня важнее, чтобы они получили опыт», — сказал Истомин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

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