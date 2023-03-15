«Это так, шутки». Тренер сборной России рассказал, как его осыпали лепестками роз

Тренер сборной России по биатлону Артём Истомин рассказал, как его осыпали лепестками роз после награждения спортсменок, занявших призовые места в женском масс-старте на заключительном этапе Кубка Содружества в Тюмени.
«В первый раз такое. Они мне просто предложили, чтобы я лёг, а они меня будут осыпать, а потом уже просто пошло по накатанной (улыбается). Это так, шутки, развлечение», — сказал Истомин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
В масс-старте на Кубке Содружества все три первых места заняли биатлонистки группы Истомина — Анастасия Гореева, Наталья Гербулова и Екатерина Носкова.
Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного союза биатлонистов (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.
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