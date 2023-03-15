Тренер сборной России по биатлону рассказал о состоянии Карима Халили

Тренер сборной России по биатлону Артём Истомин высказался о состоянии биатлониста Карима Халили, представляющего Москву.

«С Каримом Халили мы сейчас готовимся к чемпионату России, проделали работу перед стартами в Тюмени. В спринтерской гонке больше лыжами проиграли, в преследовании состояние было уже лучше, но со стрельбой не получилось совладать, и в масс-старте штрафы откинули его далеко назад», — сказал Истомин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

Напомним, обладателем Кубка Содружества по итогам сезона-2022/2023 стал российский биатлонист Эдуард Латыпов. У женщин победительницей общего зачёта соревнований стала белорусская спортсменка Динара Алимбекова-Смольская.