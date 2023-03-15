Анфиса Резцова: не покидает ощущение, что за российских спортсменов никто не борется

Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова высказалась об отстранении российских и белорусских от международных турниров.

«Я говорила, что в 2023 году наши биатлонисты смогут выступить на международных турнирах. Не то чтобы я верила в это, просто предположила: всё возможно. Но меня не покидает ощущение, что за наших спортсменов, к сожалению, никто не борется. Какое-то равнодушие… Хотя это немыслимо: взять и вычеркнуть Россию и Беларусь из мировых турниров. Надежда никогда не умирает. Очень надеюсь, что даже если Олимпиаду в этом году мы пропустим, то будем бороться за право выступать на следующей — запреты рано или поздно должны быть сняты.

Мы проводим и всероссийские турниры, и Кубок Содружества. Но это всё не то, конечно — как тренировочный процесс. Многим спортсменам соревноваться не хочется, как будто из-под палки. Но нельзя опускать руки и всё прекращать», — приводят слова Резцовой «Аргументы и факты».