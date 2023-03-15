Йоханнес Бё рассказал, как брат Тарьей может его победить
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё отреагировал на решение старшего брата Тарьея Бё обратиться к болельщикам за советом. Ранее Тарьей спросил в социальных сетях, как он может победить своего брата на трассе.
«Тарьей заплатит 200 тыс. норвежских крон (около € 17,5 тыс.)? Тогда у него не будет денег и появится сильная мотивация, чтобы меня победить.
Конечно, это дешёвый трюк. Может, ему стоит задаться более сложными вопросами? Я думаю, единственное, чего хочет Тарьей, — это победить меня в честной и справедливой борьбе. Так что это лучший совет, который я могу ему дать», — приводит слова Бё TV2.
Напомним, заключительный этап Кубка мира по биатлону сезона-2022/2023 пройдёт с 16 по 19 марта в Хольменколлене (Норвегия).
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