Йоханнес Бё рассказал, как брат Тарьей может его победить

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё отреагировал на решение старшего брата Тарьея Бё обратиться к болельщикам за советом. Ранее Тарьей спросил в социальных сетях, как он может победить своего брата на трассе.

«Тарьей заплатит 200 тыс. норвежских крон (около € 17,5 тыс.)? Тогда у него не будет денег и появится сильная мотивация, чтобы меня победить.

Конечно, это дешёвый трюк. Может, ему стоит задаться более сложными вопросами? Я думаю, единственное, чего хочет Тарьей, — это победить меня в честной и справедливой борьбе. Так что это лучший совет, который я могу ему дать», — приводит слова Бё TV2.

Напомним, заключительный этап Кубка мира по биатлону сезона-2022/2023 пройдёт с 16 по 19 марта в Хольменколлене (Норвегия).