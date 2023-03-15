Бьорндален: у немцев нет ярко выраженного лидера. Это позор для такой биатлонной нации
Поделиться
Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален высказался о ситуации в мужской сборной Германии по биатлону.
«Я удивлён, что у немцев нет ярко выраженного лидера. Последним был Свен Фишер, и это было давно. У немецкой сборной есть хорошие спортсмены, но не отличные. Шестёрка норвежцев значительно лучше любого немецкого биатлониста. Это позор для такой биатлонной нации, как Германия. Что-то совсем не так», — приводит слова Бьорндалена Sport Bild.
Напомним, заключительный этап Кубка мира по биатлону сезона-2022/2023 пройдёт с 16 по 19 марта в Хольменколлене (Норвегия).
Следи за Кубком мира по биатлону в Okko! Подключайся к просмотру прямо сейчас.
Комментарии
- 15 марта 2023
-
16:25
-
15:46
-
15:27
-
14:39
-
14:29
-
13:06
-
12:40
-
12:23
-
12:11
-
12:08
-
11:18
-
10:48
-
10:25
-
10:00
-
09:30
- 14 марта 2023
-
20:51
-
13:09
-
12:12
-
10:03
- 13 марта 2023
-
23:33
-
22:37
-
16:45
-
16:35
-
16:05
-
15:53
-
14:57
-
14:37
-
14:16
-
13:54
-
13:31
- 12 марта 2023
-
21:23
-
20:38
-
20:35
-
20:15
-
19:40
Партнерский контент