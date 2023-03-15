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Бьорндален: у немцев нет ярко выраженного лидера. Это позор для такой биатлонной нации

Бьорндален: у немцев нет ярко выраженного лидера. Это позор для такой биатлонной нации
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Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален высказался о ситуации в мужской сборной Германии по биатлону.

«Я удивлён, что у немцев нет ярко выраженного лидера. Последним был Свен Фишер, и это было давно. У немецкой сборной есть хорошие спортсмены, но не отличные. Шестёрка норвежцев значительно лучше любого немецкого биатлониста. Это позор для такой биатлонной нации, как Германия. Что-то совсем не так», — приводит слова Бьорндалена Sport Bild.

Напомним, заключительный этап Кубка мира по биатлону сезона-2022/2023 пройдёт с 16 по 19 марта в Хольменколлене (Норвегия).

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